Uma carreta carregada com cigarros foi apreendida na região no fim da manhã desta sexta-feira, dia 21. O fato foi registrado na SC 390, entre Peritiba e Alto Bela vista. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal de Concórdia, a perseguição iniciou na BR 153 e se estendeu pela rodovia estadual, que faz ligação com esses municípios. A carga de cigarros é oriunda do Paraguai e estava em uma carreta bi-trem, placas de Luziana, Paraná.

A carga e o caminhão foram levados para o posto da PRF de Concórdia e, em seguida, devem ser levados para a Receita Federal de Joaçaba. Duas pessoas estavam no veículo e foram conduzidas à Central de Polícia de Concórdia. Além do condutor, o passageiro alega que não sabia de nada, já que havia embarcado no caminhão por ter pedido carona.

Conforme informações, o motorista do caminhão disse que a carga tinah como destino o Rio Grande do Sul.

(Com informações do repórter André Krüger).