A Polícia Civil de Ipumirim concluiu, na última semana, o procedimento de investigação sobre um possível esquema de pirâmide financeira, conhecido como Mandala da Prosperidade, que estava em atividade no município e na cidade vizinha de Lindóia do Sul. As informações colhidas já foram encaminhadas ao Fórum.

Ainda em março a polícia e o Ministério Público receberam denúncias de que pessoas estavam sendo convidadas para participarem de reuniões e posteriormente do esquema. Para ingressar na Mandala, era preciso investir uma quantidade de dinheiro, com a promessa de retorno dos valores e ganhos maiores.

De acordo com o delegado de Ipumirim, Denis Alves, a pirâmide financeira é considerada crime contra a economia popular. Ele conta que várias pessoas prestaram depoimento durante a investigação e uma pessoa já foi identificada como autora do fato. “Ouvimos pessoas como testemunhas, pois elas foram convidadas a participar das reuniões. Chegamos também à pessoa que promovia as palestras aqui”, revela. “Todas as informações apuradas já estão no Fórum e agora aguardamos o parecer do Ministério Público. Se entender que houve crime ele denuncia, se entender que não há crime, o arquivamento é solicitado, ou ainda, pode pedir novas diligências se concluir que necessita de mais provas”, explica.