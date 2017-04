Um Apollo e um Gol bateram no final da tarde de quinta-feira, dia 20, nas proximidades do Supermercado Zampieri, na BR-153 em Irani. Os dois carros têm placas do município. O condutor do Gol, um idoso de 78 anos, teve um corte profundo na cabeça.

Os Bombeiros Voluntários de Irani é que atenderam a vítima no local e depois a conduziram ao Pronto Atendimento do município. Após avaliação médica ele foi transferido para o Hospital São Francisco de Concórdia.