Nesta sexta-feira (21) às 21h30 no Centro de Eventos a ACF tem seu primeiro compromisso em Concórdia pela LNF, o adversário é a forte equipe de Sorocaba, que tem em seu elenco Falcão, o goleiro Tiago e o fixo Rodrigo, além de diversos outros atletas que já vestiram ou ainda vestem a camisa da Seleção Brasileira.

A equipe concordiense aproveitou os últimos dias para intensificar a preparação para o confronto contra os paulistas, o técnico Morruga que esteve com a Seleção Brasileira no título da Copa América 2017 na última semana, logo após sua chegada já iniciou uma série de treinos para deixar a equipe pronta para a batalha desta sexta-feira, na qual a ACF necessita de vitória para subir na tabela de classificação.

Após a derrota na primeira rodada para a equipe de Foz do Iguaçu no dia 1º por 3 a 2, a equipe de Concórdia se encontra na 14ª posição, já a equipe de Sorocaba está na 9ª posição com 1 ponto após empate com a equipe de Marechal Cândido Rondon.

Os ingressos para a partida terão o valor de R$ 20,00 para homens e R$ 10,00 para mulheres e estudantes na hora, mas para esta partida estão sendo comercializados ingressos antecipados com valor de R$ 15,00 para homens e R$ 10,00 para mulheres e estudantes nos seguintes pontos: Posto Baseggio, Massocco Esportes, Mundo dos Esportes, Tasca Esportes e Gostosão Burger.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF).