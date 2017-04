Buracos são abertos com frequência para reparos nas redes da Casan / Foto: Cristiano Mortari

De acordo com os relatórios da Diretoria de Urbanismo, ainda restam 120 buracos nas ruas da cidade

Prefeitura de Concórdia segue com o serviço de “tapa-buracos”

Nos primeiros três meses deste ano a Prefeitura de Concórdia fechou cerca de 400 buracos nas ruas da cidade. O trabalho foi concentrado na área central. De acordo com as informações da Diretoria de Urbanismo, ainda existem 120 buracos, a maioria em bairros. Estes buracos são abertos pela Casan, que faz reparos com frequência na rede de distribuição de água.

O diretor de Urbanismo, Valdomiro Tafarel, acredita que em 20 dias, os buracos restantes podem ser consertados. “Estamos trabalhando, mas dependemos da empresa que usina asfalto e também do tempo. Se tivermos massa à disposição e não tivermos muitas chuvas nos próximos dias, podemos fechar os buracos em 15 ou 20 dias”, comenta.

O “mapa” de buracos mostra que a maioria está distribuída entre os bairros Santa Cruz, Petrópolis, Estados, Natureza e Cinquintenário. Algumas ruas do centro também apresentam o problema. “Temos esse controle e nosso objetivo é fechar estes 120 e depois acompanhar o trabalho da Casan, sem deixar acumular”, adianta Tafarel.