Integrantes da entidade estiveram reunidos com parte da equipe de governo do município, com o objetivo de aproximação.

Parte da equipe de governo da Administração Municipal, juntamente com o prefeito Rogério Pacheco, recebeu integrantes do Observatório Social de Concórdia, no fim da manhã desta quinta-feira, 20. O objetivo foi conhecer um pouco do trabalho e da “missão” do Observatório, que preza pela transparência e a melhoria na qualidade das aplicações dos recursos públicos, arrecadados por meio de tributos. Representantes da entidade, sem fins lucrativos, demonstraram o interesse de acompanhar mais de perto todas as ações da gestão pública e assim, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, o que não ocorre em todos os municípios brasileiros.

Segundo o presidente do Observatório, Antônio Bringhenti, o objetivo é estar próximo à Administração, para que seja possível acompanhar projetos, que venham a contribuir com uma gestão eficiente. “Tendo um acompanhamento frequente saberemos o que a administração precisa e podemos dar nossa contribuição como órgão fiscalizador”, afirmou o presidente. A entidade deixou claro que o objetivo não é amedrontar os gestores, mas sim, auxiliar e noticiar como tudo está acontecendo.

A secretária de Administração, Neiva Piola, repassou algumas informações sobre as dificuldades vivenciadas neste início de governo e os desafios que estão sendo impostos. Já o prefeito Rogério Pacheco destacou que a Administração quer o mesmo que o Observatório Social: uma gestão correta, certa. “Deixamos nossas portas abertas para que vocês possam acompanhar todas as ações, pois esta proposta consta em nosso Plano de Governo, a transparência total”, comentou o prefeito, ressaltando que aos poucos, a Administração também buscará cumprir com os compromissos assumidos junto ao Observatório, por meio de documento.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).