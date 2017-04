As onze inscritas ao concurso do Miss Concórdia 2017 fizeram um primeiro encontro, no fim de tarde da quarta-feira, 19, no Centro Cultural. Depois de encerradas e homologadas as inscrições, as candidatas estiveram juntas para conhecer e aprovar a programação prevista para os dias que antecedem o concurso, que ocorre no dia 19, na Casa da Cultura. As datas para ensaios, workshops e apresentação oficial para a imprensa já estão definidas.

A primeira atividade a ser desenvolvida pelas candidatas Ana Paula Pereira, Bettina Brezolin, Débora Chiarello, Eduarda Thaís Gallas Rodrigues, Elica Pompeo, Gabrielle Martini Rauber, Kauane Graff Urbanski, Luana Longhini, Marina Perozin, Pâmela Calderolli e Sandinara de Matos será o ensaio fotográfico, que ocorre nesta sexta-feira, 21, no Memorial Attílio Fontana. O material será utilizado para a divulgação do evento e das candidatas, além de ser reproduzido no dia do concurso, que promete muitas novidades.

Para o dia 29 de abril, às 14h30, está previsto o workshop de Postura e Passarela, além do workshop de Etiqueta. Mais tarde, às 16h30, a meninas terá o workshop de maquiagem. A apresentação oficial para a imprensa e comunidade ocorre no dia 12 de maio, com um coquetel às 15h30, na sala de reuniões do gabinete do prefeito. Também no dia 12, terá o workshop de Nutrição e na sequência o de Oratória, a partir das 19h. Para os dias 15, 16, 17 e 18 de maio estão previstos os ensaios de passarela, na Casa da Cultura.

Os ingressos/convites para o dia do concurso serão entregues a partir do dia 7 de maio, na Fundação de Cultura. Como a lotação do espaço é limitada, será preciso planejamento aos interessados em assistir o evento, pois a capacidade é de 380 pessoas e as candidatas prometem levar um bom público para suas torcidas. Como se trata de um evento social, a organização decidiu também despertar a solidariedade. O ingresso retirado, será validado, na entrada do evento, com a entrega de um quilo de alimento. As doações serão encaminhadas à Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, que fará o repasse às entidades.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).