A caixa de som estava "anunciando" as ofertas quando foi furtada

Caixa de som que anunciava produtos de loja é furtada em plena luz do dia

A ousadia do ladrão chamou a atenção da Polícia e dos comerciantes. Uma caixa de som, daquelas que anuncia os produtos em oferta, foi furtada na tarde desta quinta-feira, dia 20, em uma loja na Rua Dr. Maruri. De acordo com as informações apuradas, o equipamento estava ligado, e mesmo assim foi levado.

As câmeras de segurança da loja flagraram a ação. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o infrator que foi conduzida à Delegacia Civil para prestar esclarecimentos. A caixa de som também foi encontrada e será devolvida ao estabelecimento comercial.

Informações - André Krüger