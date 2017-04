Concórdia fechou mais um mês com saldo positivo na geração de emprego. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em março foram geradas 231 novas vagas de trabalho com carteira assinada. Em fevereiro o saldo também foi positivo, com 310 novas contratações.

O destaque do mês passado foi o setor da indústria da transformação, que gerou 76 vagas. Em segundo aparece a administração pública de Concórdia com saldo positivo de 52 novas contratações, seguida pela construção civil com 45, comércio com 44 e os setores de prestação de serviços e agropecuária que geraram sete novas oportunidades cada.

No acumulado do ano a situação é positiva para o município. Nos primeiros três meses de 2017 foram geradas 592 novas vagas de trabalho. Quem mais gerou novas oportunidades neste ano foi a administração pública de Concórdia, que contratou 265 novos servidores e demitiu 21, chegando ao saldo positivo de 244 vagas.