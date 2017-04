Vizinhos se assustaram com a fumaça e acionaram os bombeiros / Foto - André krüger

Panela esquecida no fogão mobiliza Bombeiros em Concórdia

A fumaça e o cheiro de queimado, que saiam de uma residência na rua Getúlio Vargas, por volta das 15h, desta quinta-feira, dia 20, chamou a atenção de vizinhos. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros Voluntários para averiguar.

Não havia ninguém na casa no momento. Pouco antes da chegada dos bombeiros, os vizinhos conseguiram abrir a casa e constataram que uma panela havia sido esquecida no fogão. Ninguém ficou ferido. A guarnição abriu portas e janelas e também fez uma avaliação no local. Apenas a panela ficou danificada.

Informações - André Krüger