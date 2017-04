O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 20, por volta das 16h, na Rua Senador Attilio Fontana em frente ao Supermercado Zatt, em Concórdia. Uma Ecosport e um Escort, ambos com placas de Concórdia, bateram de frente. A carona do Escort, de 30 anos, teve ferimentos leves e sentia dores no peito.

Os Bombeiros Voluntários atenderam a vítima no local e a conduziram até o Hospital São Franciso, para avaliações médicas.

De acordo com as informações apuradas no local, um dos veículos saia da Attilio Fontana e iria ingressar em outra rua, quando acabou batendo. Os dois carros tiveram poucos danos.

Informações - André Krüger