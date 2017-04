Um homem fica ferido durante fuga da Polícia e acaba preso em Concórdia. O fato foi regsitrado durante um trabalho de abordagem policial. A PM tentou parar uma motocicleta e o ocupante acabou empreendendo fuga a pé. De acordo com a Polícia, o motociclista fugiu entre casas e, ao pular um muro, acabou machucando a perna. O fato aconteceu na rua Antônio Suzin Marini. O fugitivo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e, em seguida, conduzido ao Fórum da Comarca de Concórdia.

Trata-se de um jovem de 28 anos, que cumpre pena de albergado no Presídio Regional de Concórdia. De acordo com a polícia, ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação Suspensa. A guarnição foi até a residência do suspeito e encontrou uma balança de precisão.

(Com informações do repórter André Krüger)