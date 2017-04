Justiça indefere pedido de prisão domiciliar de mulher que foi pega com maconha

A juíza Thays Backes Arruda indeferiu o pedido de prisão domiciliar para Pamela Luci Tunis Guterrez, envolvida na apreensão de mais de 80 quilos de droga no fim do ano passado e que se encontra reclusa no Presídio Regional de Concórdia. A decisão sobre esse assunto ocorreu nesta semana.

Até então, a defesa da acusada havia renovado o pedido de conversão da prisão preventiva para domiciliar. A alegação era de que a mesma é ré primária e mãe de dois filhos, que estariam necessitando de seus cuidados.

No seu despacho, a magistrada afirmou que não foram apresentados novos argumentos capazes de modificar a situação. O Tribunal de Justiça também negou nos últimos dias um pedido de liberdade provisória para todos os envolvidos neste crime.

Pâmela e mais três homens foram presos com mais de 84 quilos de maconha no ano passado, na que é considerada a maior apreensão de drogas de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)