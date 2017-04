Demorou, mas o Inter encontrou um rumo. A confirmação veio na dramática classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o time venceu o Corinthians por 4 a 3 nos pênaltis na noite de quarta-feira e aguarda o próximo adversário em sorteio na tarde desta quinta. A vontade e disposição empregadas na partida em São Paulo apontam uma maneira a se apresentar daqui em diante. Principalmente no domingo, quando o clube busca conquistar uma vaga à final do Gauchão, diante do Caxias, no Centenário.

– É uma classificação que precisa ser comemorada, mas com os pés no chão. No domingo, há uma decisão e queremos chegar à final – afirmou o técnico Antônio Carlos Zago.

Assim como ocorreu no Beira-Rio, no jogo de ida, o Colorado precisou buscar o resultado. Mas não foi fácil. O time precisou manter a tranquilidade e não mudar a maneira de jogar. Para tal, teve como trunfo a empolgação do grupo para o confronto. E o resultado elevou ainda mais a confiança dos colorados para o duelo do final de semana diante da equipe da Serra.

Para chegar a este estágio, Zago sabe que sofreu. A campanha, principalmente na primeira fase do Gauchão, deixou a desejar. Ficou apenas em sétimo lugar entre 12 participantes. No entanto, precisou testar. Após inúmeras mudanças, encontrou um estilo com o tripé de volantes – com Uendel, lateral-esquerdo de origem, neste setor – e a valorização da posse de bola. Para instruir o grupo, nada de alteração da voz. Busca corrigir na conversa. Com a classificação sobre o Corinthians, vê com alegria o sucesso do trabalho e explicou seu estilo.

– Sou treinador de futebol, não psicólogo. Minha parte é futebol. Trato os jogadores com respeito, carinho. Chamo a atenção quando precisa, mas sem xingar, sem me alterar. É meu jeito. O importante é que os jogadores entendam. Colocamos uma metodologia de uma forma de jogar. Temos um modelo de jogo. Isso é importante. Eles cumprem à risca, treinam incessantementecom vontade. Ouvem tudo o que passamos.

Com o respaldo do grupo, Antônio Carlos não espera facilidade na próxima fase do torneio nacional. Todavia, acredita que encontrou um norte para a equipe. Tanto que, mesmo com tal confiança, não perde o foco na prioridade para a temporada, que é recolocar o Inter na elite do futebol brasileiro.

Classificado, o Inter aguarda o sorteio da tarde desta quinta-feira para saber qual será o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. No final de semana, no entanto, volta a concentrar as forças no Gauchão.

No domingo, a partir das 16h, enfrenta o Caxias no Centenário. Como venceu por 1 a 0 no Beira-Rio, se classifica com empate ou até derrota a partir do resultado de 2 a 1. Caso perca por 1 a 0, a decisão da vaga à decisão sairá através das cobranças de pênaltis.

(Fonte: Globoesporte)