O Jornalismo da Rádio Aliança debateu os riscos do jogo Baleia Azul no programa Mesa Redonda desta manhã, com o médico psiquiatra Cristiano Tierling e com a gerente de Educação da ADR Concórdia, Gislaine Winter. A situação é preocupante porque a “brincadeira” incentiva o suicídio.

Os jovens e adolescentes são convidados para participar de grupos fechados no Facebook e Whatsapp. Neste ambiente são orientados por curadores para desempenharem tarefas que vão desde a assistir vídeos com conteúdo inadequado à automutilação e intrigas. O desafio final é cometer o suicídio.

Em Concórdia um caso está sendo investigado na rede estadual e também há suspeita nas escolas do município. Em Itá e Seara está se investigando a possibilidade de jovens e crianças estarem participando do jogo.

Confira o resumo do debate no Mesa Redonda da Rádio Aliança, clicando no áudio abaixo: