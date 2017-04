A programação dos 63 anos de Seara reserva várias atrações neste final de semana e já inicia no feriado de sexta-feira, dia 21, com a apresentação da peça teatral “1/4”, que será realizada na Câmara de Vereadores de Seara. O valor do ingresso é R$ 10,00.

No sábado, dia 22, será exibido o documentário “O Voo Solitário” no EducaCine às 18h. A programação segue nos dias 22 e 23 na ADC Seara com o Projeto Lucas, uma parceria com a Igreja Quadrangular.

No domingo, 23, a partir das 10h acontece no Centro Comunitário, o tradicional KerbFest. A tarde será realizada a II mateada AMAIS, na praça Henriqueta Zanuzzo a partir das 15h.

Fonte - André Luiz / Ascom Prefeitura Seara