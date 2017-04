O jogo da “Baleia Azul”, que incentiva jovens a tirar a própria vida, tem chamado a atenção no país também preocupa a região. Casos de participação de adolescentes são investigados em Concórdia. A Secretaria de Educação não confirma que alunos do município tenham, ou estejam participando, mas já trabalha na prevenção e orientação.

A secretária municipal de Educação, Márcia Calderolli, conta que ações já estão sendo realizadas desde o início do mês. “Percebemos comportamentos diferentes de dois grupos, em duas escolas, porém não constatamos que isso tenha relação com o jogo. Mesmo assim, já estamos trabalhando na orientação para prevenir que os adolescentes participem. Já realizamos reuniões, acionamos o Conselho Tutelar e registramos um Boletim de Ocorrência, em função destes fatos dos grupos, Mas eram adolescentes que já apresentavam um histórico de problemas”, relata ela.

Márcia também comenta que não há necessidade de “alardes” e reforça que um trabalho preventivo está sendo realizado. “Como falei, não há casos confirmados de que alunos das nossas escolas estejam no jogo, mas estamos sempre atentos e vamos trabalhar para evitar o problema. Já reunimos nossa equipe técnica, que conta com psicopedagoga, psicóloga e demais profissionais e vamos passar informações para os orientadores, gestores, professores e alunos. Também vamos orientar as famílias, todas as nossas ações tem a participação delas”, ressalta a secretária.