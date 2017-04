A Polícia Civil de Seara investiga o primeiro caso de uma criança que pode estar participando do jogo suicida “Baleia Azul”. Conforme o delegado Thiago de Oliveira, “a orientação precisa ser mais pedagógica e psicológica do que criminal. O perfil de quem participa são pessoas de famílias problemáticas em que existe algum tipo de conflito ou vulnerabilidade. O trabalho da polícia é identificar os indivíduos que incentivam as condutas autodestrutivas, que podem responder ate por instigação ao suicídio nos casos mais extremos”, interpretou.



Ainda conforme o delegado, como se trata de crimes praticados pela internet, “há muitas ferramentas para mascarar a identidade dos criminosos. Por isso orientamos a atenção redobrada dos pais, professores e profissionais da área ao perceberem comportamento estranho da criança ou adolescente”. A



A secretaria Municipal da Educação também está alerta. Conforme a Diretora de Departamento de Ensino, Filomena Freyer, orientações foram repassadas aos diretores das unidades escolares para que mantém atenção nas atitudes dos alunos com idade a partir dos nove anos. “As crianças nessa faixa etária enfrentam uma fase de afirmação e inclusão em grupos, por isso sem saber das consenquências de alguns atos, para se mostrarem capazes de tudo acabam se submetendo a situações de risco. Temos alunos com esse perfil, e estamos atentos”, declarou.



Além disso, diariamente informações relacionadas ao “Baleia Azul” são compartilhadas com as escolas, visando facilitar a identificação do envolvimento dos alunos com o jogo.



No País, são oito estados com casos de mutilações e suicídios sob suspeita do "Baleia Azul".

(Fonte: Rádio Belos Montes/Seara).