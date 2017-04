A Justiça da Comarca de Concórdia recebeu a denúncia contra três pessoas pelo crime de homicídio qualificado tentado contra Darlan Mezacasa, que foi atingido por seis disparos de arma de fogo no mês de novembro do ano passado. A vítima foi alvejada na própria residência, no bairro Nações.

Estão detidas quatro pessoas. Foram identificados como G.H.M (22 anos), S.E.Z.J (21 anos), H.A.P.K (20 anos) e um adolescente de 17 anos. Todos foram indiciados por homicídio duplamente qualificado na forma tentada.

(Com informações do repórter André Krüger).