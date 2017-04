Objetivo é ouvir testemunhas que não foram ouvidas na audiência, realizada no fim do mês passado.

Acontece na tarde desta quinta-feira, dia 20 de abril, uma nova audiência de instrução dos acusados de homicídio contra Everton Gomes e tentativa de homicídio contra Lauri Gonçalves de Cândido. A Sessão será no Fórum da Comarca de Concórdia. Na ocasião, serão ouvidas três testemunhas que não haviam comparecido na audiência realizada no fim do mês passado.

O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Após um desentendimento em um bar na rua Marcelino Ramos. A discussão ocorreu por causa de um jogo de cartas. A vítima fatal, Everton Gomes, teria sido atingida por facadas, ao tentar separar uma briga. Já seu padrasto, Lauri Gonçalves de Cândido, também foi agredido, mas sobreviveu.

Dois dois suspeitos, apenas Antônio Rodrigues está recolhido no Presídio Regional de Concórdia. Já Isaquiel de Cândido Rodrigues está respondendo em liberdade.

(Com informações do repórter André Krüger)