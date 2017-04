Os vereadores também aprovaram na sessão de quarta-feira uma alteração na lei municipal que permite ampliar o quadro de contratação dos professores temporários. A votação foi unânime e tem por objetivo permitir que o município consiga sanar os problemas de professores.

Durante a tarde, a secretária de Administração Neiva Piolla, e a de Educação, Márcia Calderolli, o presidente do Sindicato dos Servidores, Tayson Basseggio, conversaram com os vereadores sobre a necessidade da aprovação do projeto. Antes de se chegar a alteração da lei, o Executivo precisou esgotar todas as possiblidades de contratação.

Entre os motivos para a necessidade de mais professores está o atendimento a turmas que foram desdobradas, maior número de alunos, o segundo professor para atender 140 crianças especiais, licenças de saúde, licença maternidade, entre outros.

As secretárias explicaram que em alguns casos de especialistas ainda existe cadastro positivo, mas que não correspondem ao necessário para preencher as vagas em aberto. O Sindicato defende um concurso público, mas entende que neste momento, não é possível.

O acerto entre as partes, feito ainda na negociação salarial, é que Executivo e Sindicato farão um levantamento do quadro funcional do município para identificar vagas e as necessidades. O objetivo é que se tenha um quadro adequado e uma gestão sustentável.

Outro pedido do Sindicato é para que a escolha dos professores temporários seja feita em outubro/novembro, independentemente de período eleitoral. O projeto passará por segunda votação nesta quinta-feira, 20, com sessão a ser realizada as 17h30.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores de Concórdia).