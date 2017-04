Pelo menos sete casos em investigação do "Baleia Azul"

A Secretaria Municipal de Educação de Concórdia deve se manifestar até o fim da manhã desta quinta-feira, dia 20, sobre possíveis casos de crianças que podem estar participando do polêmico jogo "baleia azul". Informações que chegaram até ao Departamento de Jornalismo da Aliança apontam que alguns alunos teriam apresentado sinais de que estariam participando e cumprindo as "determinações" desse jogo.

A Rádio Aliança manteve contato com a secretária Municipal de Educação, Márcia Calderolli. Ela não quis se manifestar nesse momento, mas afirmou que a secretaria, juntamente com profissionais e demais órgãos competentes, está acompanhando pelo menos cinco crianças que teriam demonstrado comportamento de que podem estar participando do "Baleia Azul".

A reportagem da Rádio Aliança também recebeu a informação de que pelo menos dois alunos, da Rede Estadual de Ensino, também estariam participando do jogo. A gerente regional de Educação de Concórdia, Gislaine Winter, em entrevista a Aliança, disse que um acompanhamento está sendo feito com a família de um aluno e que, comprovadamente, estava participando desse jogo.

O Baleia Azul está sendo tratado como um "jogo", que pode induzir os participantes - composto na maioria das vezes por crianças e adolescentes - ao automutilação e até o suicídio.