O concordiense Darlan Romani terminou em primeiro lugar na prova do arremesso de peso no NTC Invitational, que foi realizado no último fim de semana na cidade de Clermont, na Flórida, Estados Unidos. Ele participou do evento como parte do Camping de Treinamento e Competições da Confederação Brasileira de Atletismo, numa parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, visando os Jogos de Tóquio de 2020.