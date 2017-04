Com mais finalizações e escanteios, maior posse de bola, menos faltas cometidas, as estatísticas deixam evidente uma preocupação maior da Chapecoense em jogar futebol - até por ser mandante. Ficou a lição para o estreante, porém, que Libertadores é uma competição que vai além. E, mesmo sem concordar, Vagner Mancini admite que é preciso se adaptar para não ver a participação acabar na primeira fase:

- Lógico que a catimba faz parte do futebol. Tentamos tirar isso do jogador. É uma coisa chata, que atrasa o jogo, irrita quem está no estádio. Jamais vou pedir que meu time faça cera, mas a partir do momento que você joga a Libertadores, faz parte. Tentamos jogar, e o árbitro botou a catimba no jogo. Vamos dançar conforme a música. Temos que entender o que é Libertadores. Prefiro jogar futebol do que me preocupar com outras coisas, mas, dentro do contexto, temos que avaliar.

Com quatro pontos, a Chapecoense está na terceira colocação no Grupo 7 da Libertadores, empatada com o Nacional, mas atrás no saldo de gols. Quinta-feira, dia 27, as duas equipes medem forças, às 21h45 (de Brasília), no Parque Central, em Montevidéu. O Lanús, que tem seis pontos, lidera, enquanto o Zulia tem três.

(Fonte: Globoesporte)