A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia o feriado de Tiradentes com reforço no policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias federais de todo o Brasil. A operação começa às 00h desta quinta-feira (20) e termina às 23h59 do próximo domingo (23).

A mobilização policial já executada na Operação Semana Santa será mantida: 16 policiais rodoviários federais de outros estados permanecem em Santa Catarina, de onde só saem no mês de maio, após o feriadão do Dia do Trabalho. Eles se juntam ao Grupo de Motociclismo Estadual (GME), ao Núcleo de Operações Especiais (NOE) e aos policiais do setor administrativo que vão reforçar o efetivo da pista.

Neste período, policiais rodoviários federais concentrarão a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão. O objetivo é diminuir o número e letalidade dos acidentes e garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais através do controle do excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, de dirigir sob influência de álcool e do uso inadequado do cinto de segurança.

Em 2016, não houve Operação Tiradentes, uma vez que a data caiu em uma quarta-feira. Também não poderemos comparar números com a Operação de 2015, quando o feriado aconteceu em uma terça-feira, provocando cinco dias de operação, e não quatro como agora.

A PRF espera um fluxo de veículos menor nas estradas em comparação com o feriado da Semana Santa. No entanto, o motorista deverá ficar alerta quanto à possibilidade de congestionamentos amanhã, a partir das 16 horas, e principalmente no retorno do feriadão, domingo, entre 14 e 22h.

No último feriado, 66% das mortes em rodovias federais de SC ocorreram no último dia da operação, quando as pessoas retornaram cansadas para seus locais de origem. Por isso, a PRF tem o último dia deste feriado como o mais crítico e orienta para que os usuários não deixem para viajar de última hora. O planejamento é fundamental para uma viagem mais segura e tranquila. A PRF alerta que esse planejamento deve levar em consideração a duração da viagem, a hora prevista de chegada ao destino e pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento. A falta de planejamento pode resultar no excesso de velocidade, quando o condutor quer chegar ao destino mais rápido, consequentemente, aumenta os riscos de acidentes.

(Fonte: Ascom/PRF).