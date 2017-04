A intenção é arrecadar mais recursos através da contribuição via conta de luz / Foto: Arquivo Aliança

Corpo de Bombeiros Voluntários busca doações através do débito na conta de luz

Com o objetivo de arrecadar recursos, os Bombeiros Voluntários de Concórdia iniciaram nesta quarta-feira, dia 19, as visitas às empresas e residências. Dois voluntários especializados neste trabalho estão repassando informações sobre os serviços prestados a comunidade e argumentando a importância da colaboração. Nas visitas eles disponibilizam um formulário, caso a pessoa concorde em contribuir mensalmente através de um desconto feito na conta de energia elétrica.

O comandante dos Bombeiros Voluntários, Lauri Hermann, destaca a importância dos recursos para a Corporação. “Esse dinheiro é aplicado em prol da própria comunidade. Investimos em equipamentos, consertos nas viaturas, treinamentos para os bombeiros, ou seja, os valores são utilizados para que a gente possa melhorar cada vez mais o atendimento prestado”, explica. “Contratamos este serviço e acreditamos que os concordienses vão auxiliar. Quem define o valor da doação é o próprio contribuinte e independente de quanto possa ajudar, com certeza será importante”, detalha Hermann.

Atualmente a arrecadação mensal do Corpo de Bombeiros Voluntário de Concórdia, através do desconto na fatura de energia, é de cerca de R$ 15 mil, com aproximadamente quatro mil contribuintes.