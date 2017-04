Nova enquete trata do retorno do estacionamento nos dois lados no centro

O possível retorno das vagas de estacionamento nos dois lados de trechos das ruas Dr Maruri e Marechal Deodoro é o tema de nova enquete que já está no ar no site www.radioalianca.com.br.

Conforme já informado, um grupo de empresários quer o retorno da faixa de estacionamento no lado esquerdo nos trechos onde essas ruas são de sentido único e com três pistas. Hoje, somente o lado direito é contemplado com vagas de estacionamento de veículos nessas duas vias. Um pedido para que houvesse um estudo de viabilidade já foi feito para a Prefeitura de Concórdia.

O objetivo é saber se o ouvinte/internauta concorda com essa implantação de estacionamento nos dois lados nos trechos de mão única na Marechal Deodoro e Dr Maruri. Para participar da enquete é só acessar o site www.radioalianca.com.br. Somente um voto por IP será aceito.

Na enquete anterior, a maioria dos participantes, 45%, afirmou que as ações do governo municipal de Concórdia estão dentro do esperado nesses pouco mais de três meses de governo. Já 33% disse que o novo governo municipal fez menos do que se esperava, 18% mais do que se esperava e 3% não soube responder.