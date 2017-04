A Universidade do Contestado lança nesta quinta-feira a nova edição do Vestibular de Inverno 2017.

No Campus de Concórdia, a Instituição oferece os cursos de Engenharia Civil e Pedagogia, com início das aulas marcado para o segundo semestre letivo. Podem participar os candidatos com portador de Diploma de Ensino Superior e Histórico de Conclusão do Ensino Médio. As inscrições estarão abertas até 27 de maio, no site www.unc.br.

Inscrições do Vestibular Acafe

No Vestibular da Acafe, a UnC oferta na área da Saúde, os cursos de Enfermagem (40 vagas), Fisioterapia (40 vagas), Farmácia (40 vagas) e Psicologia (40 vagas). Na área de Ciências Sociais Aplicadas, é ofertado o Curso de Administração (40 vagas).

As inscrições para o Vestibular UnC/Acafe devem ser realizadas pelo site http://www.acafe.org.br até 15 de maio com preenchimento do requerimento de inscrição e pagamento da taxa no valor de R$ 90,00. A prova do Vestibular terá duração de 5 horas, com início às 13h15min, e será aplicada no dia 11 de junho no local escolhido pelo candidato no ato da inscrição. A prova será composta por uma redação e 63 questões objetivas de múltipla escolha.

O edital com as informações completas pode ser acessado no site www.acafe.org.br.

(Fonte: Camila Fachi/Ascom/UnC Concórdia).