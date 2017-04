Médico passa a atender de forma temporária no bairro Guilherme Reich. Posto de Barra do Tigre continua sem médico.

A partir de maio, a Secretaria Municipal da Saúde de Concórdia deverá recompor as vagas de médicos que ainda não foram preenchidas através de processo seletivo realizado recentemente pelo órgão. A informação é da própria secretaria.

De acordo com informações apuradas pela Rádio Aliança, o órgão já teria dado encaminhamento para que essas vagas fossem preenchidas e a expectativa é que tudo esteja concluído até o próximo mês.

A Secretaria Municipal de Saúde também teria feito remanejamento de profissionais e um médico passou a atender de forma temporária no Posto de Saúde do bairro Guilherme Reich. Em Barra do Tigre, ainda continua sem médico./ Situação que deve se normalizar no próximo mês, com o preenchimento das quatro vagas restantes, para esses profissionais.