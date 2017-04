A procura por vacinas contra a Gripe Influenza é constante em Concórdia. De acordo com a enfermeira responsável pela Sala de Vacinas da Unidade Sanitária, Ieda Schumann, nos dois primeiros dias de campanha, foram realizadas 1.723 imunizações. Deste total, 1.552, foram feitas em idosos e 171 em pessoas com doenças crônicas. A partir de segunda-feira, novos grupos preferenciais também poderão ser vacianados.

Esta é a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza em Santa Catarina e iniciou na segunda-feira, dia 17. A imunização poderá ser feita até 26 de maio, sendo o dia 13, o dia D de mobilização nacional.

Em Concórdia, mais de 19 mil pessoas têm direito a receber a vacina gratuitamente. “Até nesta quinta-feira, 19, a vacinação é feita para os grupos preferenciais, que são os idosos e pessoas com doenças crônicas. Mas eles ainda poderão ser imunizados ao longo da campanha e a partir da próxima semana, também entram na campanha os outros grupos que têm direito à vacinação gratuita”, explica Ieda. “A partir de segunda-feira, dia 24, os professores que estão atuando em sala de aula, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, os trabalhadores de saúde, as puérperas, que são mulheres que tiveram bebê e estão no período de 45 dias após o parto, já podem procurar as salas de vacinas”, ressalta a enfermeira.

As pessoas podem ir até a Unidade Sanitária Central ou nas 13 Estratégias de Saúde da Família. Também há vacinação nos Postos de Saúde dos Bairros Santa Cruz e Jardim, além das comunidades de Engenho Velho, Tamanduá, Santo Antônio e Planalto.