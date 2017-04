A Secretaria de Assistência Social de realizou na terça-feira, dia 18, o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2017. O evento serviu para arrecadar as primeiras doações, feitas pelo prefeito Jairo Sartoretto, pelo vice-prefeito Domingos dos Santos e pelos secretários municipais e funcionários públicos.

Centenas de peças de roupas e cobertores já foram doados para a campanha, que neste ano terá a participação de diversas entidades. “Reunimos várias entidades para promover uma grande campanha com o objetivo de coletar roupas e cobertores para aquecer as famílias mais necessitadas”, enfatizou o secretário de Assistência Social, Andriano Stadtlober.

ACITA/CDL, Lions, Escoteiros, Paróquia São Pedro e Rádio Studio FM são algumas entidades parceiras. A primeira-dama de Itá Salete Munarini Sartoretto, coordenadora da Campanha do Agasalho, destaca que esse é um momento de solidariedade e de ajudar o próximo. “Vamos fazer uma campanha só no município, arrecadar o maior número de doações e depois doar para quem precisa se aquecer nesse inverno que está chegando”, pontua “Nesse primeiro momento vamos unir forças para recolher peças de roupas e cobertores. No dia 06 de maio será realizada uma ação nos bairros da cidade quando nossas equipes vão passar nas residências para fazer o recolhimento. Já a distribuição está agendada para os dias 25 e 26 de maio no Ginásio Municipal, antes tudo o que for arrecadado passará por uma triagem”, explica Salete.

Durante toda a campanha haverá postos de recolhimento na cidade. Doações podem ser feitasna prefeitura, secretarias, ginásio de esportes, escolas, Rádio Studio FM, Paróquia São Pedro/Igrejas do interior, ACITA/CDL, APAE, bancos e sindicato.

Fonte - André Luiz / Ascom Prefeitura de Seara