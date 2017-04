Ficou para a quinta-feira, dia 20, o julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral do recurso movido pelos partidos PC do B, PSOL, PSC e o candidato a vereador César Téchio, que pede a manutenção do nome de outros réus no processo que trata do pedido de cassação da chapa Pacheco/Massocco, nas eleições municipais em Concórdia.

O julgamento desse pedido, até então, estava na pauta do TRE para a sessão desta terça-feira, dia 18. Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o desembargador Cesar Abreu havia pedido um tempo maior para analisar o caso e a nova data foi marcada para esta quinta-feira.

O recurso movido pelos partidos pede para que os nomes de outras pessoas envolvidas no possível crime de compra de votos, que foram retirados desse processo em primeira instância, sejam mantidos.

O processo que julga o mérito da questão tramita na Justiça Eleitoral local.