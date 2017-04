Em Concórdia, 36% dos presos no Presídio Regional estão respondendo processo ou cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas ou por delitos que tenham ligação com entorpecentes. O levantamento foi feito pela reportagem da Rádio Aliança com a direção da unidade prisional.

Em entrevista ao Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, o administrador do Presídio Regional de Concórdia, Rodrigo Pastore, informou que dos 195 apenados que hoje estão na unidade, 70 estão lá por causa de crimes ligados às drogas, principalmente o tráfico.

Pastore considera expressivo esse montante, quando estabelece um paralelo com presos que cometeram outros crimes.

No feriadão de Páscoa, a Polícia Militar de Concórdia registrou vários casos relacionados às drogas. Três foram detidos com entorpecentes e um ficou preso no Presídio Regional pelo crime de tráfico.