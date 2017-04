Os vereadores aprovaram na sessão da noite de ontem, em primeira votação, o reajuste salarial de 6% aos servidores municipais. O projeto deverá ser aprovado na noite de hoje, em segunda votação, e na folha de pagamento do mês de abril os servidores já vão receber o reajuste. O pagamento será retroativo ao mês de março, que é a data-base da negociação salarial.

O líder do governo Fabiano Caetano usou a tribuna para pedir o voto favorável dos vereadores e avaliou que o acordo coletivo deste foi bom para os trabalhadores e para a Administração. “Sabemos que não é o suficiente, mas o ideal para o momento. Vai ficar confortável para a Administração, que tem que ter a responsabilidade com as contas públicas”, afirma.

O líder da bancado do PT, Evandro Pegoraro, usou a tribuna para manifestar o voto favorável dos petistas, mas deixou a entender que o reajuste poderia ter sido maior. “Verificamos a LOA de 2016, e verificamos que foi deixado 8% para a folha de pagamento. Como houve queda brusca da inflação, se facilitou a negociação, e ficou esses 2% que deixamos como sugestão para ser aplicado em obras e melhorias à sociedade”, destaca.

Com esse aumento, o percentual gasto com a folha de pagamento no Município chega a 42% das receitas, sendo que o limite prudencial recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 54%. A negociação salarial de 2017 vai impactar mais de R$ 1,7 milhão por ano aos cofres públicos.