O Governo do Estado já investiu R$ 15,1 dos R$ 33 milhões programados

Secretário de Infraestrutura vistoria obras do Contorno Viário de Seara

Nesta terça-feira, 18, o secretário de Estado da Infraestrutura Luiz Fernando Vampiro vistoriou as obras do Contorno Viário de Seara acompanhado pela secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos, o prefeito de Seara, Kiko Canale, o diretor de infraestrutura José Abel da Silva, o consultor André Luis Sabi, o diretor da empresa responsável pela obra, Eduardo Lari Rosetto, e o engenheiro Jean Pier Vacheleski.

“O objetivo da nossa visita é conhecer a realidade da infraestrutura do Estado. Acompanhar as obras e fazer reuniões com os líderes regionais. Já tivemos grandes avanços, mas precisamos avançar mais. A região oeste é muito importante para economia de Santa Catarina, principalmente pelo agronegócio, e precisamos dar esse retorno e fazer melhorias nas estradas”, afirma o secretário de Infraestrutura.

A execução do Contorno Viário de Seara segue na etapa de terraplanagem e aplicação da base de pedras. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura já investiu R$ 15,1 dos R$ 33 milhões programados. Os recursos para execução total da obra já estão garantidos. O Contorno Viário, de 9,42 quilômetros, começa próximo ao trevo de acesso a Xavantina na SC-283 (em Seara) e termina na SC-155 (antiga SC-466, acesso Itá).

De acordo com a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos foram discutidos os problemas pontuais das rodovias na Regional de Seara. “É importante que o secretário possa acompanhar as obras, mas também estar ciente das carências da região. Discutimos a sinalização e pintura da SC283, consertos necessários na SC155 saída para Itá e a manutenção da rodovia entre Ipumirim e Vargeão, a SC154”, destaca.

Também participaram da reunião o secretário executivo da ADR de Concórdia, Wagner Luiz Bee, o prefeito de Ipumirim, Volnei Schmidt, e o assessor Jackson Patzlaff.

Fonte - Glauco Benetti

Assessoria de Comunicação / ADR Seara