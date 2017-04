Empresa volta a estampar marca na camiseta do clube.

A empresa concordiense IACC assinou contrato e volta a patrocinar a ACF na temporada 2017. Este será o sexto ano que a empresa investe no futsal concordiense, com 26 anos de atuação a empresa ultrapassa um milhão de m² de obras já executadas e segue com importantes projetos em execução neste ano.

A empresa IACC investe na racionalização e industrialização da construção civil, acreditando que dessa forma é possível otimizar os cronogramas, qualidade e custos das obras. Atua na elaboração de projetos, produção e montagem de estruturas pré-fabricadas de concreto e estruturas metálicas, além da construção e incorporação de

obras residenciais, comerciais, industriais e institucionais. Em instalações próprias e com um parque industrial que ultrapassa os 20 mil m², a empresa possui estrutura moderna, com contínuo investimento em máquinas, equipamentos e mão de obra. Além disso possui frota própria para atender obras que exijam grandes demandas de matéria-prima ou produtos acabados.

"Aliar a marca IACC à ACF pelo sexto ano é muito gratificante. O esporte é um excelente canal de socialização, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade que estamos inseridos. É por isso que acreditamos e apoiamos a ACF, teremos um ano repleto de vitórias e conquistas", declarou o diretor Vilmar Radin.

Para a ACF é um motivo de orgulho o retorno da IACC ao projeto, acreditamos que a parceria colherá muitos frutos e títulos neste e nos próximos anos, seja com a equipe adulta ou com as categorias de base.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)