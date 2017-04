Acidente aconteceu no início da noite de terça-feira. Condutor teve ferimentos leves

O motorista de um Voyage com placas de Capinzal, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou em um barranco no distrito de Nova Brasília.O acidente aconteceu por volta das 18:40h desta terça feira, dia 18.

O veículo ficou destruído. O condutor, de 24 anos,estava sozinho no carro. Ele teve ferimentos leves e foi atendido pelos Bombeiros Voluntários de Concórdia no local. Depois foi conduzido ao Hospital São Francisco.