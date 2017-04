Construção do Cras de Alto Bela Vista deve iniciar em breve

A construção do Centro de Referência em Assistência Social, o Cras, de Alto Bela vista, deve iniciar em breve. Pelo menos essa é a expectativa do Secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, Valmir Comin. Ele cumpriu agenda em Concórdia na tarde desta terça-feira, dia 18, na Agência do Desenvolvimento Regional de Concórdia.

Em entrevista à Rádio Aliança, Comin disse que o empreendimento para Alto Bela Vista está em fase final de projeto e está no pacote de 44 novas obras da pasta para esse ano. "São recursos de 2013, que a gente viu que tinha nesse ano quando assumimos a pasta (...) Essa visita tem o intuito preventivo e garantir que as obras saiam nesse ano. Os recursos já estão garantidos", afirma.

O investimento o CRAS de Alto Bela Vista será de R$ 500 mil.