O acidente aconteceu na Rua Luiz Delfino, em uma esquina com a 29 de Julho. Uma moto com placa de Concórdia e um Vectra, também com placas do município, colidiram por volta das 16:30h.

O condutor da motocicleta foi atendido pelos Bombeiros Voluntários no local e na sequência, foi conduzido ao Hospital São Francisco com suspeita de fraturas no joelho direito e na clavícula.

Informações - Repórter André Krüger