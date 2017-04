Caçamba da Prefeitura de Ipumirim tomba no interior

Um caminhão caçamba da Prefeitura de Ipumirim tombou na tarde deste terça-feira, dia 18, quando fazia o transporte de cascalho próximo a comunidade de Dois Irmãos. O acidente aconteceu por volta das 15:30h. O motorista, D.A.M.44 anos, foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros do município e conduzido, com ferimentos leves, ao Hospital São Camilo para avaliação.

O Departamento de Obras está realizando trabalho de melhorias nas estradas da região e de acordo com informações, o caminhão descarregava a carga quando pendeu e acabou tombando.