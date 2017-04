ICP Suínos e Aves apresenta queda superior a 4% para as duas atividades no último mês.

Março representa queda no Índice do Custo de Produção de Aves e Suínos

O Índice dos Custos de Produção de Suínos e de Frangos da Embrapa suínos e aves apresentou queda no mês de março desse ano. A informação consta no levantamento mensal da Embrapa Suínos e Aves. O índice de frango teve baixa de 4,39% no último mês, acompanhando a queda no custo de produção no estado do Paraná, que é usado como referência para Santa Catarina. Em valores monetários, essa queda significa R$ 0,11.

Já o índice de custo do suíno caiu 4,30%, motivado queda no valor da nutrição dos animais. Com isso, o valor do custo de produção do quilo vivo ficou em R$ 3,37 em março, com uma queda de R$ 0,15.