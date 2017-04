Ampliação da Unidade de Saúde será inaugurada no segundo semestre deste ano

Posto da cidade foi ampliado será inaugurado no segundo semestre deste ano

A Prefeitura licitou na última semana, diversos equipamentos para mobiliar a nova estrutura da Unidade Básica de Saúde da Sede, que foi ampliada. Além dos móveis, equipamentos médicos também foram adquiridos.

O secretário de Saúde, Marcelo Minks, comenta que vários equipamentos foram adquiridos. “Tem todo o mobiliário do ambiente e ainda os equipamentos médicos que vão ser utilizados para o atendimento da população, nos serviços de urgência e emergência que agora vamos oferecer neste novo espaço”, relata. “Teremos o monitor cardíaco, ventilador pulmonar, verificador de pressão, macas, termômetros, mesas para exames, entre outros”, detalha Minks.

Sobre a ampliação:

A obra de ampliação do Posto de Saúde tem 279,84m² de área construída, com duas edificações e entrada de ambulância. O investimento passa de R$ 310 mil. “O projeto está praticamente concluído e estamos trabalhando para que no segundo semestre deste ano a obra já seja entregue. Aí já teremos os equipamentos e a ampliação ficará completa para o atendimento à população”, adianta o secretário.