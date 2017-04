Encontro acontece em Joaçaba e Herval do Oeste, no fim de semana.

Acontece no fim de semana a Seletiva de Resgate Veicular entre as corporações de bombeiros da região. O evento será realizado nas cidades de Joaçaba e Herval do oeste nos dias 21 e 22. Do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia vão participar duas equipes, cujos treinamentos já estão sendo intensificados.

O bombeiro Igor Schwingel, em entrevista à Rádio Aliança, destaca que o encontro server para torca de experiências em simulações de resgate de acidentes. "A intenção é avaliar o desempenhho do resgate de cada equipe (...) Todos saem ganhando porque levam novos conhecimentos aos seus quartéis", finaliza.

(Com informações do repórter André Krüger).