Fato foi registrado no início da tarde desta terça-feira. Proprietário reagiu e os bandidos fugiram

Homens armados tentam assaltar cachaçaria no interior de Itá

Bandidos, possivelmente armados, tentaram assaltar uma Cachaçaria que fica em Linha Simon, no interior de Itá. O fato foi registrado por volta de 13:30h desta terça-feira, dia 18. A Polícia Militar foi acionada e guarnições de toda a região estão empenhadas nas buscas por suspeitos. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas, dois homens foram até o estabelecimento, se passaram por clientes, mas anunciaram o assalto. O proprietário teria reagido iniciando uma luta corporal. Os bandidos, fugiram com o apoio de outros dois que estavam aguardando os assaltantes próximo ao local.