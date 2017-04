A Polícia Militar de Concórdia localizou 4,6 gramas de maconha com um homem de 25 anos. O fato foi registrado durante abordage realizada na rua Araucárias, na área central do município, na segunda-feira, dia 17. Na ocasião, foi parado o homem de iniciais W.F.R, de 25 anos. Com ele foram achadas 4,6 gramas de maconha. Um termo circunstanciado foi confeccionado em desfavor do mesmo.