Conforme banco de dados da ACCS, as demais indústrias baixaram o valor da remuneração em R$ 0,10.

Somente um frigorífico mantém o preço do quilo vivo

Somente o frigorífico Pamplona manteve, até esta terça-feira, dia 18, o valor da remuneração do quilo vivo pago aos integrados. A companhia continua pagando R$ 3,30 o quilo vivo. As demais reduziram o valor em R$ 0,10. Com isso, a Coopercentral Aurora está remunerando em R$ 3,30 e a JBS e BRF está pagando R$ 3,20.

Essa queda foi confirmada ainda na última semana, por essas agroindústrias. A redução no consumo na Semana Santa e os estoques cheios foram apontados como prováveis motivos desse reajuste para baixo.