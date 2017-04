Informações são da Secretaria Municipal da Agricultura e relativas às vendas na Casa do Produtor Rural.

Feira do Peixe Vivo em Concórdia comercializa três toneladas durante a Quaresma

Cerca de três toneladas de peixes foram comercializadas em Concórdia durante o período de Quaresma. A informação é da Secretaria Municipal da Agricultura de Concórdia. O período de vendas, que foi realizado na Casa do Produtor Rural, encerrou na última quinta-feira, dia 13. Na Semana Santa, a comercialização foi intensificada em todos os dias. Desde então, a feira era realizada somente ás sextas-feiras, na Casa do Produtor Rural. Toda a produção era de piscicultores do município de Concórdia.