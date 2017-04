Doença é transmitida pelo contato com as fezes, urina e saliva do rato silvestre / Foto: Divulgação Internet

Ele residia no interior do Município e faleceu no fim da tarde desta segunda-feira, 17 de abril

Um homem com 45 anos de idade morreu em Concórdia no fim da tarde desta segunda-feira, 17 abril, com suspeita de hantavirose. Ele trabalhava na agricultura e na semana passada fez a colheita de grãos. Na última quinta-feira, dia 13, ele teria apresentado os primeiros sintomas da doença.

O biólogo da Vigilância Epidemiológica da ADR Concórdia, Felipe Gimenez, comenta que o exame já foi realizado, mas o resultado deverá demorar em torno de 40 dias, já que a análise é feita em São Paulo. Gimenez comenta que o homem trabalhava com situações de risco para a doença, que é transmitida pelo contato com as fezes, urina e saliva do rato silvestre.

As áreas agrícolas e matas são os locais mais propensos para a contaminação por hantavirose. Os principais sintomas da doença são febre, dores musculares em todo o corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos e diarreia. “A recomendação é que ao apresentar esses sintomas se procure atendimento médico imediatamente, porque a evolução da doença é muito rápida”, enfatiza Gimenez.

Recomendações importantes

- O hantavirus é inativado em poucas horas quando exposto ao sol. Por isso, antes de entrar num local que fica permanentemente fechado, a pessoa deve abrir portas e janelas para promover a entrada de ar e luz solar;

- Nunca varra ou espane os lugares que possam servir de habitat ou passagem para os roedores. A limpeza deve ser feita sempre com panos úmidos embebidos em desinfetantes;

- Estoque os alimentos em utensílios fechados e lave pratos e talheres logo depois de usá-los;

- Tome todo o cuidado se pretende acampar. Arme a barraca com fundo impermeável numa clareira afastada da mata;

- Mantenha a área ao redor das casas sempre limpas e livres de vegetação que possa abrigar roedores;

- Certifique-se de que o lixo está sendo descartado de modo adequado;

- Mantenha as mãos sempre limpas e bem lavadas.