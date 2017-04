Definidas as ligas que vão atuar no Interiorano

Estão definidas as ligas que vão arbitrar nas três séries do Campeonato Municipal do Interior de Futebol Amador de 2017. A definição ocorreu nos últimos dias, através de processo licitatório para essa temporada. As três divisões terão ligas diferentes atuando com árbitros.

De acordo com a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, a Associação de Árbitros de Concórdia, Adac, vai estar na série A. Na B, vai atuar a Liga Desportiva Concordiense, a LDC. Na C, estará a Fantin Eventos.

A competição está prevista para iniciar no mês de maio.