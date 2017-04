O secretário de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso, conhecido como Vampiro, está fazendo uma visita à região do Alto Uruguai Catarinense. Na passagem por Concórdia, Vampiro e o secretário da ADR Concórdia, Wagner Bee, participaram do Mesa Redonda desta manhã. Durante a entrevista Vampiro comentou que a equipe do Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) já está elaborando o projeto para fazer melhorias na SC 283, que liga Concórdia a Chapecó. Depois disso, a ação do governo do Estado será buscar dinheiro em financiamentos para a recuperação desta rodovia. Atualmente, o Estado ainda não sabe qual é o valor estimado para esta obra.

o secretário Wagner Wagner ressalta que a revitalização da SC 283 é uma prioridade para a grande região. “Essa demanda é de toda a comunidade, não apenas pelo escoamento da produção, mas também pela segurança do trânsito”, enfatiza. Durante esta terça-feira, Vampiro e Bee, acompanhados por técnicos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, vão fazer visitas nas regiões de Concórdia e de Seara.